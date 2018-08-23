В Шексне бывшую сотрудницу ИК осудили условно за взятки

23.08.2018 [Происшествия]

В Шексне вынесен приговор в отношении бывшей сотрудницы местной исправительной колонии. Женщина обвинялась в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Работая в ИК младшим инспектором отдела безопасности, в 2017 году она неоднократно нарушала закон, помогая осужденному получать запрещенные предметы.

- Так, она допустила незаконную передачу осужденному в посылке мобильного телефона, а также сама неоднократно приобретала и проносила в режимную зону телефоны и другие предметы, которые передавала заключенному. За противоправные действия обвиняемая неоднократно получала от осужденного денежные средства и иное имущество. Общий размер взятки составил 46,3 тыс. рублей, - сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

Эти преступления были выявлены сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии.

Шекснинский районный суд приговорил женщину к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штрафу в размере 92,6 тыс. рублей. Из исправительной колонии она была уволена.

Тэги: взятки, колонии

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