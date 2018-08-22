В поселке Суда пятый месяц не могут найти виновника загрязнения ртутью

22.08.2018 [Общество]

Администрация Череповецкого района выделила 300 тысяч рублей на проведение демеркуризационных работ в поселке Суда.

Деньги были выделены спустя более чем четыре месяца после обнаружения опасного вещества - ртуть была обнаружена на улицах Дружбы и Сосновой, в частности, во дворе дома № 1 по улице Сосновой в апреле. Местные жители сообщили об этом в единую диспетчерскую службу Череповецкого района.

Пробы грунта и воздуха показали превышение предельно допустимого количества содержания ртути. Обращение с просьбой выделить средства из резервного фонда на демеркуризацию глава Череповецкого района Виноградов направил только 15 августа. Оно адресовано заместителю главы района, председателю КЧС и ОПБ Ельцову.

В рамках демеркуризации будут том числе снимать почву в месте загрязнения. Работы по уничтожению опасного вещества ведет фирма ООО «Гринтэк» совместно со спасателями.

Источник загрязнения до сих пор неизвестен. Вскоре в Суде должны будут провести повторные пробы грунты и воздуха.

Тэги: ртуть

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотемской районной больнице умерла новорожденная девочка
Самые высокооплачиваемые главврачи в Вологодской области работают в Череповце, Вологде и Белозерске
Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна
После жалоб вологжан на Октябрьском мосту решили ввести одностороннее движение
Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов
На Октябрьском мосту в Вологде снова возобновили реверсивное движение
В "Настоящем вологодском продукте" нашли превышение нормы антибиотиков
На историческом доме на Чернышевского, 58 в Вологде снова начались незаконные работы
В Череповце члены ОПГ украли на «Северстали» 700 кг палладия на 10 млн рублей
Имущество «Стройиндустрии» выставят на торги 11 сентября
22.08.2018 [Общество]

В прокуратуре заверили, что сточные воды из Майского не попадают в реку Вологду

625
1
22.08.2018 [Общество]

6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов

2311
2
22.08.2018 [Общество]

В поселке Суда пятый месяц не могут найти виновника загрязнения ртутью

318
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В поселке Суда пятый месяц не могут найти виновника загрязнения ртутью
Житель Великого Устюга украл в частном доме нож и пюре быстрого приготовления
В Бабаевском районе женщину с ампутированной ногой отправили в колонию за убийство сожителя
В прокуратуре заверили, что сточные воды из Майского не попадают в реку Вологду
22 августа в центре Вологды будет ограничено движение транспорта
Вологжане стали бронзовыми призерами Международного футбольного турнира
6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

4172
0
22.08.2018 [БлогоVO]

Ешь, читай, смотри #2. Аннигиляция Алекса Гарленда и фантастический салат

305
0
19.08.2018 [Обзор Прессы]

Гражданский протест: что нужно знать организаторам и участникам публичных акций

654
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика