В поселке Суда пятый месяц не могут найти виновника загрязнения ртутью

Администрация Череповецкого района выделила 300 тысяч рублей на проведение демеркуризационных работ в поселке Суда.

Деньги были выделены спустя более чем четыре месяца после обнаружения опасного вещества - ртуть была обнаружена на улицах Дружбы и Сосновой, в частности, во дворе дома № 1 по улице Сосновой в апреле. Местные жители сообщили об этом в единую диспетчерскую службу Череповецкого района.

Пробы грунта и воздуха показали превышение предельно допустимого количества содержания ртути. Обращение с просьбой выделить средства из резервного фонда на демеркуризацию глава Череповецкого района Виноградов направил только 15 августа. Оно адресовано заместителю главы района, председателю КЧС и ОПБ Ельцову.

В рамках демеркуризации будут том числе снимать почву в месте загрязнения. Работы по уничтожению опасного вещества ведет фирма ООО «Гринтэк» совместно со спасателями.

Источник загрязнения до сих пор неизвестен. Вскоре в Суде должны будут провести повторные пробы грунты и воздуха.