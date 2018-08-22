Житель Великого Устюга украл в частном доме нож и пюре быстрого приготовления

22.08.2018 [Происшествия]

В Великом Устюге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который вылезал с украденным из окна охраняемого жилого дома.

21 августа наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации в одном из жилых домов на улице Энгельса. В ходе осмотра здания стражи правопорядка обнаружили, что повреждено окно со стороны кухни. Владелец дом живет в Мурманской области и лишь иногда приезжает в Великий Устюг летом. В день кражи в доме никого не было.

Спустя несколько минут через это окно вылез мужчина, который держал в руках кухонный нож и пакет с пюре быстрого приготовления. Вором оказался 42-летний местный житель. Оказалось, что ранее был судим за совершение имущественных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Тэги: кража

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