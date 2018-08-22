В Бабаевском районе женщину с ампутированной ногой отправили в колонию за убийство сожителя

В Бабаевском районе вынесли приговор 50-летней женщине, которая вечером 5 мая в ходе совместного распития спиртных напитков убила своего сожителя в поселке Пяжелка.

Пьющие поссорились, после чего женщина, являющаяся инвалидом 1 группы в связи с ампутацией одной ноги, нанесла 54-летнему мужчине удар ножом в грудь. От ранения тот скончался. Об обнаружении тела в полицию сообщил знакомый сожителей, пришедший к ним в гости.

Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области. Приговор не вступил в законную силу.