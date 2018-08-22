В прокуратуре заверили, что сточные воды из Майского не попадают в реку Вологду

22.08.2018 [Общество]

В Череповецкой природоохранной прокуратуре ответили на запрос Newsvo по поводу неустраненных нарушений на полигоне ТБО в Майском в Вологодском районе. Руководителя ООО «УК Майский» вызвали в прокуратуру для вручения ему постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Напомним, в июне прокуратура подтвердила, что мусор на полигоне ТБО складируется с многочисленными нарушениями, а сам не обустроен, как того требуют нормы. Кроме того, мусором завален близлежащий лес.

В отношении ООО «УК Майский» и должностного лица этого предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 8.31, ч. 1 ст. 8.32, ст. 8.2, ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. Суд признал ООО «УК Майский» виновным по административной статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Деятельность ООО была приостановлена на девяносто суток.

Вынесенное прокуратурой предписание устранить нарушение было проигнорировано. Об этом нам в июле сообщили местные жители. Они также рассказали, что грязные стоки уходят в ручей, который впадает в реку Вологда. Newsvo передал эту информацию в Череповецкую межрайонную природоохранную прокуратуру.

В ведомстве нам ответили, что «доводы о наличии сточных вод с полигона ТБО и загрязнения реки Вологды не нашли свое подтверждение»:

- В частности, специалистами Управления Росприроднадзора по Вологодской области совместно со специалистами ЦЛАТИ по Вологодской области проведен осмотр территории, прилегающей к полигону ТБО. В ходе осмотра выпусков сточных вод с территории полигона не установлено, попадание сточных вод в реку Вологду ответствует, - говорится в ответе Череповецкого межрайонного природоохранного прокурора, старшего советника юстиции Д. Викторова (ред. - полный текст ответа см. в галерее под новостью).

Что касается неубранного в лесу мусора и обустроенного с нарушениями полигона ТБО, то руководителя ООО «УК Майский» вызвали в прокуратуру для вручения ему постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований прокурора.

Редакция Newsvo предлагает жителям и дальше следить за развитием событий. Если нарушения на полигоне ТБО все еще не устранены, вы можете написать нам об этом и прислать фотографии в рубрику «Народный репортер», группу ВКонтакте, а также на электронную почту newsvo35@gmail.com.

Тэги: мусор, ТБО, нарушения

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