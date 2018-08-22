22 августа в центре Вологды будет ограничено движение транспорта

22 августа с 15.30 до 22.00 из-за празднования Дня российского флага будет ограничено движение автомобилей в центральной части областной столицы.

С 15.30 проехать нельзя будет по улице Лермонтова – на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина; по Советскому проспекту – от улицы М. Ульяновой до улицы Предтеченской; по улице М. Ульяновой – от улицы Козленской до площади Возрождения. По самой площади Возрождения проезд автомобилей будет также запрещен.

Также сегодня с 7.00 до 22.00 на упомянутых улицах запрещена стоянка транспортных средств.