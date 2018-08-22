Вологжане стали бронзовыми призерами Международного футбольного турнира

Команда СДЮСШОР №3 из Вологды заняла третье место в Международном футбольном турнире Amateur League, который проходил в Москве с 17 по 19 августа.

Уступив на старте турнира в трех матчах сборным Чеченской Республики, Московской и Тульской областей с общим счетом 8:13, вологжане лишились шансов на попадание в финал. В матче за третье место серебряного плей-офф команда Романа Устюжанина взяла верх над сборной Переслаявля-Залесского со счетом 4:1.

Победителем турнира стал московский "Арсенал".

