6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов

Телеканал "Русский север" выяснил подробности ужасающего случая, который произошел в Вологде 10 августа. В реанимацию из квартиры по месту жительства был госпитализирован жестоко избитый 6-летний мальчик.

Ребенок все еще в коме. Как выяснили журналисты телеканала, его избили в семье, которая оформила опекунство над ребенком. Они посетили родных родителей мальчика и увидели, что те, вероятно, злоупотребляют спиртным. Женщина полгода назад вышла на свободу - отбывала наказание за нападение с ножом на супруга. Тогда ее и лишили родительских прав.

Опекуном Степы стала его двоюродная сестра. В ее семье трое детей, живут они в деревянном доме. Журналистам дверь не открыли. Соседям семья сказала, что мальчик упал с двухярусной кровати. Соседка, с которой поговорила журналист телеканала, сказала, что она этому не верит: у мальчика сломаны ребра и черепно-мозговая травма. Следователям приемная мать сказала, что якобы нашла избитого мальчика, вернувшись с работы. С ним была ее 13-летняя дочь.

Бывшие коллеги приемной матери рассказали, что она часто не водила мальчика в детсад из-за того, что у него были синяки. По их словам, ребенка она называла "утырок".

В следственном управлении сказали, что в избиении подозревается не приемная мать, а ее 13-летняя дочь. При этом телесные повреждения на его теле разной степени давности:

- Часть из них могла быть получена в быту, часть, основная, которая повлекла госпитализацию мальчика, - это версия, что они причинены в ходе ссоры с 13-летней сестрой.

Сейчас Степа находится в крайне тяжелом состоянии.

Не понятно, почему органы опеки, которые обязаны проверять детей в семьях, молчали о происходящем, если мальчика были не раз, ведь если бы на происходящее обратили внимание, трагедии можно было бы избежать.