Уроженка Великого Устюга примет участие в третьем сезоне реалити-шоу «Пацанки»

В третьем сезоне реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» примет участие 24-летняя Вероника Патрушева. Девушка родилась в Великом Устюге (ред. - об этом сообщил телеканал), но уже много лет живет в Москве.

Шоу ориентировано на перевоспитание девушек со сложным характером, сообщает телеканал. По традиции, свойственной для подобных телешоу, цели проекта описываются "громкими" фразами: "она пришла на проект, чтобы обуздать свой характер, навсегда покончить с прошлым и в корне изменить свою жизнь".

Участницы шоу, как правило, девушки из неблагополучных семей, они не умеют контролировать свое поведение, а иногда их боятся собственные родители.

Премьера третьего сезона проекта «Пацанки» с участием Вероники Патрушевой состоится 23 августа.