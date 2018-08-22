Уроженка Великого Устюга примет участие в третьем сезоне реалити-шоу «Пацанки»

22.08.2018 [Общество]

В третьем сезоне реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» примет участие 24-летняя Вероника Патрушева. Девушка родилась в Великом Устюге (ред. - об этом сообщил телеканал), но уже много лет живет в Москве.

Шоу ориентировано на перевоспитание девушек со сложным характером, сообщает телеканал. По традиции, свойственной для подобных телешоу, цели проекта описываются "громкими" фразами:  "она пришла на проект, чтобы обуздать свой характер, навсегда покончить с прошлым и в корне изменить свою жизнь".

Участницы шоу, как правило, девушки из неблагополучных семей, они не умеют контролировать свое поведение, а иногда их боятся собственные родители.

Премьера третьего сезона проекта «Пацанки» с участием Вероники Патрушевой состоится 23 августа.

Тэги: ТВ

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотемской районной больнице умерла новорожденная девочка
Самые высокооплачиваемые главврачи в Вологодской области работают в Череповце, Вологде и Белозерске
Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна
После жалоб вологжан на Октябрьском мосту решили ввести одностороннее движение
Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов
На Октябрьском мосту в Вологде снова возобновили реверсивное движение
В "Настоящем вологодском продукте" нашли превышение нормы антибиотиков
На историческом доме на Чернышевского, 58 в Вологде снова начались незаконные работы
В Череповце члены ОПГ украли на «Северстали» 700 кг палладия на 10 млн рублей
Имущество «Стройиндустрии» выставят на торги 11 сентября
21.08.2018 [Экономика]

Бывшего учредителя "Устьелеса" Сергея Попова отпустили из СИЗО под залог в 2 млн рублей

1653
1
17.08.2018 [Общество]

На историческом доме на Чернышевского, 58 в Вологде снова начались незаконные работы

3041
2
16.08.2018 [Происшествия]

Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна

11739
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В поселке Суда пятый месяц не могут найти виновника загрязнения ртутью
Житель Великого Устюга украл в частном доме нож и пюре быстрого приготовления
В Бабаевском районе женщину с ампутированной ногой отправили в колонию за убийство сожителя
В прокуратуре заверили, что сточные воды из Майского не попадают в реку Вологду
22 августа в центре Вологды будет ограничено движение транспорта
Вологжане стали бронзовыми призерами Международного футбольного турнира
6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

4172
0
22.08.2018 [БлогоVO]

Ешь, читай, смотри #2. Аннигиляция Алекса Гарленда и фантастический салат

305
0
19.08.2018 [Обзор Прессы]

Гражданский протест: что нужно знать организаторам и участникам публичных акций

654
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика