Житель Череповца из-за ревности забил знакомого палкой до смерти

22.08.2018 [Происшествия]

В Череповце возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. 15 августа в квартире на улице Чкалова он забил палкой хозяина дома.

Мужчина поссорился с потерпевшим на почве ревности, схватил деревянную палку, которая оказалась под рукой, и стал бить знакомого по голове и рукам. От полученных травм 57-летний потерпевший скончался на следующий день в больнице, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области

Подозреваемый был задержан следователями СКР по городу Череповцу совместно с сотрудниками полиции и заключен под стражу.

Тэги: ревность, убийство

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