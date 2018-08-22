Житель Череповца из-за ревности забил знакомого палкой до смерти

В Череповце возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. 15 августа в квартире на улице Чкалова он забил палкой хозяина дома.

Мужчина поссорился с потерпевшим на почве ревности, схватил деревянную палку, которая оказалась под рукой, и стал бить знакомого по голове и рукам. От полученных травм 57-летний потерпевший скончался на следующий день в больнице, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области

Подозреваемый был задержан следователями СКР по городу Череповцу совместно с сотрудниками полиции и заключен под стражу.