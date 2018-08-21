Бывший глава РЖД Владимир Якунин получил рабочую визу в Германии
Владимир Якунин. возглавлявший ОАО «Российские железные дороги» с 2005 по 2015 гг., получил немецкую визу категории «D». Она позволяет жить и работать в Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкий МИД.
В Берлине с 2016 года работает институт «Диалог цивилизаций», сооснователем которого является Владимир Якунин.
- Получение визы, позволяющей работать в стране, где расположен главный офис вашей организации - нормальный рабочий процесс. Германия не исключение, - написал в Facebook представитель руководства «Диалога цивилизаций» Григорий Левченко.
Фотографию Якунина в посольстве Германии 20 августа опубликовал в соцсети муниципальный депутат Марьиной Рощи Дмитрий Клочков.
- Вглядитесь в фото. Чьи это до рези знакомые черты? Да, это он. Владелец шубохранилища, мушкетёр, автор теории молекулярной войны, перевозчик благодатного огня и прочая, и и прочая... Бывший глава РЖД Владимир Якунин. <...> Так что ошибки нет. Шубохранилище переезжает в фатерлянд. А вы, русские иваны, продолжайте пользоваться "гравитационными туалетами" в поездах, они же дырки в полу. И молитесь - авось боженька воздаст вам так же, как верному другу В.Путина, - написал Клочков.