Бывший глава РЖД Владимир Якунин получил рабочую визу в Германии

Владимир Якунин. возглавлявший ОАО «Российские железные дороги» с 2005 по 2015 гг., получил немецкую визу категории «D». Она позволяет жить и работать в Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкий МИД.

В Берлине с 2016 года работает институт «Диалог цивилизаций», сооснователем которого является Владимир Якунин.

- Получение визы, позволяющей работать в стране, где расположен главный офис вашей организации - нормальный рабочий процесс. Германия не исключение, - написал в Facebook представитель руководства «Диалога цивилизаций» Григорий Левченко.

Фотографию Якунина в посольстве Германии 20 августа опубликовал в соцсети муниципальный депутат Марьиной Рощи Дмитрий Клочков.