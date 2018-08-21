У сотрудника полиции в Вологде родилась тройня

В начале августа в семье оперативного дежурного УМВД России по г. Вологде Алексея Подосенова и его жены Александры родились три сына: Роман, Кирилл и Даниил. Малыши родись с весом 1600 и 1300 граммов.

«Сейчас малыши вместе с мамой находятся в больнице под присмотром врачей, усиленно питаются и набирают вес. А папа вместе со старшим шестилетним сыном готовится к встрече новорожденных. Ожидается, что мальчики окажутся дома в начале осени», - сообщают в УМВД России по Вологодской области.

В мае этого года тройня также родилась в семье сотрудника полиции Елены Гагариной в Никольске. У Елены три дочки - Алиса, Дарина и Валерия.