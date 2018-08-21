Туроператоры внутреннего и въездного туризма в Вологодской области получат господдержку

Вологодская область вошла в перечень пилотных приоритетных туристских маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета. Это означает, что в 2018 году туроператоры, занимающиеся организацией маршрутов в нашей области, смогут получить субсидии из федерального бюджета. Однако есть одно условие - экскурсионный маршрут должен охватывать не только Вологодскую, но и Архангельскую область.

Господдержка предусмотрена Стратегией развития туризма в Российской Федерации.

- Турист, приобретающий путевку, должен побывать и в Вологодской, и в Архангельской области, он также может приобрести разные экскурсионные программы, в которых помимо прочего предусмотрено посещение этих регионов. Только после этого, подготовив необходимые документы, туроператор, как архангельский, так и вологодский, может получить государственную субсидию. Что касается межрегиональных маршрутов, как правило, речь идет о проекте "Серебряное ожерелье России", - рассказал начальник Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

В перечень субсидируемых пилотных приоритетных туристских маршрутов помимо Вологодской области вошли территории республики Карелия, Алтай и Бурятия, Приморского, Камчатского и Алтайского краёв, Архангельской, Иркутской, Сахалинской и Тюменской областей, а также Краснодарского края (без города Сочи).

– Туроператоры, претендующие на господдержку, смогут в дальнейшем минимизировать свои расходы, что, в свою очередь, приведет к экономии, связанной с уменьшением окончательной стоимости турпродукта для конечного потребителя – туриста. Если пилотный проект реализуется успешно, в дальнейшем будут проработаны и другие межрегиональные маршруты, - пояснил Владимир Осиповский.

По данным правительства России, размер субсидии определяется, исходя из количества туристов, которым оказаны услуги туроператора (не менее 150 туристов), и размера субсидии, предусмотренной на одного туриста (от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей). В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено порядка 320 млн рублей.