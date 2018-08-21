Бывшего учредителя "Устьелеса" Сергея Попова отпустили из СИЗО под залог в 2 млн рублей

21.08.2018 [Экономика]

Предпринимателя Сергея Попова, арестованого по делу "Устьелеса" в Сокольском районе, отпустили под залог.

Напомним, Попов был задержан около месяца назад из-за конфликта, который разгорелся вокруг завода по производству фанеры «Устьелес» в Соколе. Тетя Сергея Попова Любовь Ганина, которой принадлежит 51% долей предприятия, осенью 2017 года в единоличном порядке убрала с кресла гендиректора Владимира Сверчкова. Руководителем «Устьелеса» стал бывший  сотрудник угрозыска сокольской полиции Денис Лиукконен. Незаконность этих действий была доказана в судах первой и второй инстанции.

Поскольку полиция не сообщает никаких подробностей об этом деле, многое остается неясным. Ситуация вокруг "Устьелеса" развивается в духе разборок 90-х годов. На предприятии кто-то поджигал технику, машины, в том числе «Лексус» Попова. Производство на фанерном заводе на некоторое время было остановлено.

По данным Newsvo, в июне на даче главы Сокольского района по подозрению в мошенничестве был задержан Сергей Попов. Позже были задержаны Любовь Ганина, Денис Лиукконен и жена главы Сокольского района, которая числилась бухгалтером в «Устьелесе». Кроме того, сейчас выяснилось, что был и пятый задержанный - мужчина по кличке «Грек».

По неподтвержденным данным, из пятерых арестовали только двоих - Попова и "Грека". Последнему вменяют поджог техники, сам он это отрицает.

По данным Newsvo, полученным из собственных источников, Сергея Попова на прошлой неделе отпустили под залог 2 млн рублей.

Напомним, что Сергей Попов владел заводом до 2013 года. Затем учредителями фирмы стали его тетя Любовь Ганина и Владимир Сверчков (49% доли).

Newsvo направил запрос в областное УМВД, чтобы там прокомментировали ситуацию с задержанными по делу "Устьелеса".

Тэги: преступность, УстьеЛес
Сюжет: Кто наломал дров в «УстьеЛесе»?

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