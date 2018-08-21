Хоккейный клуб "Северсталь" покинули защитник и нападающий

Хоккейный клуб "Северсталь" принял решений не продлевать контракт с нападающим Николаем Лемтюговым, который находился в клуб на просмотре. Ранее нападающий уже играл в Череповце - в сезонах 2006/07 и 2009/10. Минувший сезон он провел в омском "Авангарде".

Также тренерский штаб решил расстаться с защитником Даниилом Стальновым, ранее находившийся на просмотровом контракте.

Напомним, в августе клуб расторг просмотровый контракт с защитниками Николаем Беловым и Никитой Ушневым.