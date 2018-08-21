В "Настоящем вологодском продукте" нашли превышение нормы антибиотиков

Роскачество оценило качество молока на территории Северо-Западного и Центрального федерального округов. Оценку 5 баллов из 5.5 возможных получило молоко, которое производится на ПК «Шекснинский маслозавод», а в молоке АО «Вологодский Молочный АПК» обнаружено превышение нормы антибиотиков .

По результатам исследования, молоко четырех торговых марок из Северо-Западного федерального округа имеет право претендовать на российский Знак качества. Среди них - молоко из Шексны.

Высокую оценку (4.7 баллов) получили также молоко "Вологжанка" Вологодского молочного комбината, "Устюгмолоко" одноименного предприятия и "Резной палисад" ОАО "Северное молоко" из Грязовецкого района. Хотя во всех этих продуктах найдены следы антибиотиков.

На территории СЗФО эксперты Роскачества обнаружили всего одно нарушение, связанное с качеством молока. Как сообщается на сайте Роскачества, в молоке, которое производит АО «Вологодский Молочный АПК», превышены нормы антибиотика левомицетина. Роскачество не рекомендует данный товар к покупке. Примечательно, что это молоко с превышенной нормой антибиотиков выпускается в упаковке со знаком "Настоящий вологодский продукт".

- Главной целью системы было показать потребителю, что продукция, произведенная предприятиями-участниками и сертифицированная в рамках ее требований, имеет стабильно высокий уровень качества и безопасности. Об этом свидетельствует товарный знак «Настоящий Вологодский продукт», нанесенный на упаковку, этикетку или документацию к продукции, - сообщается на сайте "Настоящего вологодского продукта".

Добавим, что АО «Вологодский Молочный АПК» было создано менее года назад - 5 декабря 2017 года.