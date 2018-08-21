Житель поселка Огарково украл комбайн, который у него забрали за долги

Житель Огарково решил вернуть свое имущество, которое было арестовано судебными приставами, очень странным способом. Вместо того, чтобы выплатить долг, он снес ворота в доме мужчины, который одолжил ему более 320 тысяч рублей.

Эти деньги мужчина взял взаймы уже давно, но возвращать их, по всей видимости, не хотел. Судебные приставы Вологодского района установили, что в собственности неплательщика находится прицепной роторный комбайн. Однако технику должник спрятал. Комбайн был объявлен в розыск и найден в поле заваленным ветками. Машину арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю.

Однако должник свой комбайн отдавать не хотел. Тем же вечером он сел за руль трактора и, приехав к дому своего займодавца, снес ворота, ударил его палкой и увез комбайн.

В итоге должника лишили водительских прав, а сотрудники полиции приступили к составлению материалов для привлечения должника к уголовной ответственности.