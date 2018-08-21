"Свеза" сообщила о том, как будущий целлюлозный комбинат в Суде повлияет на окружающую среду

В рамках сбора замечаний общественности по строительству будущего комбината в Суде компания "Свеза" выложила у себя на сайте технические задания к документации по двум объектам – «Полигону Суда» и «Целлюлозному заводу Суда». В этих двух документах сказано в том числе и о негативном воздействии полигона и завода на близлежащие территории.

Предполагается загрязнение воздушного бассейна, в том числе от выбросов основного производства предприятия и работы технике, изменение гидрологических характеристик поверхностных водных объектов, в том числе загрязнение воды из-за работы комбината.

Также предполагается воздействие на подземные воды, земельные ресурсы, экосистемы и биоразнообразие. Это связано со строительством дорог, вырубкой леса, изъятием земель лесного фонда. Также работа ЦК повлияет на деятельность населения в сельском хозяйстве:

Отметим, что всего в 18 километрах от комбината располагается Дарвинский заповедник и ключевая орнитологическая территория «Рыбинское водохранилище», в шести километрах - заказник «Ваганиха», в пяти километрах - туристско-рекрационная зона «Зеленая роща».

Те же воздействия на окружающую среду будет оказывать полигон «Суда» при комбинате.

Примечательно, что сбор замечаний по проектам строительства «Свеза» объявила только в Череповецком районе. Ознакомиться с информационными материалами можно было по двум адресам в Череповце и в Суде.

Этот факт возмутил жителей Ярославской области, на территории которой также находится часть Рыбинского водохранилища. Один из активных противников строительства ЦК из Ярославской области Виктор Рывкин написал открытое письмо местному губернатору о том, что их область игнорируют, собирая замечания по строительству производства.

Также Виктор Рывкин разместил официальное обращение организатору сбора замечаний по проектам строительства целлюлозного комбината, в котором сообщил, что целесообразнее было бы собирать замечания во всех субъектах Российской Федерации, которые так или иначе затронет работа комбината.