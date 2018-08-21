Вологжанку оштрафовали за ложный донос об изнасиловании
Жительнице Вологды придется выплатить 10 тысяч рублей за заведомо ложный донос об изнасиловании. Такой штраф ей назначил суд.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области, в июне 2018 года пьяная 38-летняя вологжанка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании:
- Будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст.306 УК РФ (за заведомо ложный донос), она заявила следователю СКР о совершенных неизвестным мужчиной в отношении нее насильственных действиях сексуального характера. По данному сообщению была организована доследственная проверка, в ходе которой доводы заявительницы не подтвердились. В дальнейшем женщина призналась в оговоре, мотивируя обидой к мужчине, с которым у нее произошел конфликт на почве возникшей неприязни.
Суд принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении женщине судебного штрафа в размере 10 000 рублей. Деньги она должны выплатить в течение двух месяцев.