Вологжанку оштрафовали за ложный донос об изнасиловании

21.08.2018 [Происшествия]

Жительнице Вологды придется выплатить 10 тысяч рублей за заведомо ложный донос об изнасиловании. Такой штраф ей назначил суд.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области, в июне 2018 года пьяная 38-летняя вологжанка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании:

- Будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст.306 УК РФ (за заведомо ложный донос), она заявила следователю СКР о совершенных неизвестным мужчиной в отношении нее насильственных действиях сексуального характера. По данному сообщению была организована доследственная проверка, в ходе которой доводы заявительницы не подтвердились. В дальнейшем женщина призналась в оговоре, мотивируя обидой к мужчине, с которым у нее произошел конфликт на почве возникшей неприязни.

Суд принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении женщине судебного штрафа в размере 10 000 рублей. Деньги она должны выплатить в течение двух месяцев.

Тэги: ложный донос

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