В рамках «Ночи кино» в Вологодской области бесплатно покажут три российских фильма

25 августа в Вологодской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В этом году в кинотеатрах страны будут показаны три фильма - "Последний богатырь» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Танки» (режиссер Ким Дружинини) и «Рубеж» (режиссер Дмитрий Тюрин).

Герой семейной комедии "Последний богатырь" из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье, в центре событий - популярный мотив борьбы светлых и темных сил.

Военно-исторические фильмы "Танки" и "Рубеж" посвящены теме Великой отечественной войны:

Из описания фильмов на Кинопоиске: "Танки": На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34. "Рубеж": У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.

Рейтинг этих фильмов на Кинопоиске пока низкий ("Рубеж" - 6,1, "Танки" - 5,7). К семерке приближается лишь оценка зрителями фильма "Последний богатырь" - 6,8. Его снимали в России компания Disney и киностудия Yellow, Black and White.

В Вологодской области кинопоказы состоятся на 30 площадках, в том числе в недавно открывшихся современных кинозалах в Череповце, Харовске, Кичменгском Городке, Никольске, обустроенных по программе Фонда кино. В Вологде зрителей ждут в кинотеатре «Ленком».

Начало кинопрограммы в 20.00. Вход свободный.