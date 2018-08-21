В рамках «Ночи кино» в Вологодской области бесплатно покажут три российских фильма
25 августа в Вологодской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В этом году в кинотеатрах страны будут показаны три фильма - "Последний богатырь» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Танки» (режиссер Ким Дружинини) и «Рубеж» (режиссер Дмитрий Тюрин).
Герой семейной комедии "Последний богатырь" из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье, в центре событий - популярный мотив борьбы светлых и темных сил.
Военно-исторические фильмы "Танки" и "Рубеж" посвящены теме Великой отечественной войны:
Из описания фильмов на Кинопоиске:
"Танки":
"Рубеж":
Рейтинг этих фильмов на Кинопоиске пока низкий ("Рубеж" - 6,1, "Танки" - 5,7). К семерке приближается лишь оценка зрителями фильма "Последний богатырь" - 6,8. Его снимали в России компания Disney и киностудия Yellow, Black and White.
В Вологодской области кинопоказы состоятся на 30 площадках, в том числе в недавно открывшихся современных кинозалах в Череповце, Харовске, Кичменгском Городке, Никольске, обустроенных по программе Фонда кино. В Вологде зрителей ждут в кинотеатре «Ленком».
Начало кинопрограммы в 20.00. Вход свободный.