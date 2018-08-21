В Вологде за хранение наркотиков будут судить 16-летнего подростка

В Вологде 16-летнего подростка будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает следственное управление, в феврале 2018 года юноша купил курительную смесь, часть из которой употребил дома и в состоянии наркотического опьянения пошел гулять.

На улице его заметили сотрудники полиции. При задержании у молодого человека изъяли не менее 0,36 грамма наркотического средства, что относится к крупному размеру. Подросток был задержан, ему предстоит ответить перед судом по двум уголовным статьям – за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.