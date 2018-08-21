В Вологде за хранение наркотиков будут судить 16-летнего подростка

21.08.2018 [Происшествия]

В Вологде 16-летнего подростка будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает следственное управление, в феврале 2018 года юноша купил курительную смесь, часть из которой употребил дома и в состоянии наркотического опьянения пошел гулять.

На улице его заметили сотрудники полиции. При задержании у молодого человека изъяли не менее 0,36 грамма наркотического средства, что относится к крупному размеру. Подросток был задержан, ему предстоит ответить перед судом по двум уголовным статьям – за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции ч.2 ст. 228 УК РФ, данное деяние наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового», - сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

 

Тэги: наркотики, подростки

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