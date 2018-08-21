Вологжане могут сообщить о серых зарплатах онлайн

21.08.2018 [Экономика]

Прокуратура Вологодской области запустила у себя на сайте опрос, цель которого - выявить теневые сферы экономики области

Любой житель Вологодской области может принять в нем участие анонимно. В опросе девять вопросов, которые касаются выплаты заработной платы, заключения трудовых договоров, знаний об ответственности работодателя за нарушение трудовых прав. В последнем пункте опроса можно сообщить место работы и контактные данные руководителя.

Это поможет сотрудникам прокуратуры не только проанализировать состояние теневой экономики в области, но и организовать проверку в целях привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, пояснили в областной прокуратуре.

 

Тэги: серая зарплата

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