В Череповецком районе арестован житель Москвы, изнасиловавший местную дачницу

В Череповецком районе арестован житель Москвы, подозреваемый в изнасиловании. Оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

По версии следствия, 13 августа 30-летний водитель из Москвы, проезжая по территории Череповецкого района, заметил женщину, возвращавшуюся с дачи в Череповец.

- Мужчина предложил подвезти, на что женщина согласилась. В пути водитель съехал с дороги и остановил автомобиль. Угрожая насилием, обвиняемый совершил в отношении 45-летней женщины насильственные действия сексуального характера. Затем, оставив потерпевшую на месте происшествия, уехал, - сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

Правоохранители установили данные автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, а также его личность. Выяснилось, что ранее его уже судили за аналогичное преступление. При выезде в Подмосковье мужчина был задержан. Его заключили под стражу под стражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 и ч.1 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера).