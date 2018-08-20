Самые высокооплачиваемые главврачи в Вологодской области работают в Череповце, Вологде и Белозерске

Департамент здравоохранения Вологодской области опубликовал информацию о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений здравоохранения области. Первые три места в этом списке заняли врачи из Череповца. Высокими заработками также могут похвастаться главврачи и их замы из Вологды и руководитель Белозерской ЦРБ.

Самым высокооплачиваемым главным врачом области стал Андрей Пулин, который руководит Вологодской областной клинической больницей №2 в Череповце. Его средняя зарплата составила 139 715 рублей. Его заместитель по медицинской части Сергей Брутов получает 100 338 рублей (это пятое место в списке).

На втором месте - Евгений Дрозд, возглавляющий Медико-санитарную часть «Северсталь». Его среднемесячная зарплата - 128 277,3 рубля. Его заместитель по поликлинической работе Екатерина Бузылева получает 105 278 рублей (это третье место в списке).

На четвертом месте со среднемесячным заработком 104 068 рублей оказался главный врач Череповецкой городской поликлиники № 7 Павел Дмитриев.

Шестое место занял заместитель главрача по медицинской части Вологодской областной психиатрической больницы Сергей Шабанов - 98 192 рубля.

Самый богатый главврач из района - руководитель Белозерской ЦРБ Игорь Ефремов. Он получает в месяц примерно 97 199 рублей, что больше средней зарплаты главврачей Вологодской областной клинической больницы и Вологодской областной детской клинической больницы. Так, Дмитрий Ваньков получает 96 015 рублей, а Владимир Богатырев - 96 884 рубля. К слову, не намного меньше зарплаты главных бухгалтеров. Так, главбух Вологодской областной клинической больницы Елена Литвина зарабатывает 89 876 рублей, а главбух Вологодской областной детской клинической больницы Светлана Жигалова - 82 590 рублей.

Немногим меньше зарплата главрача Вологодской областной психиатрической больницы Ольги Фалалеевой - 87 828 рублей (к слову, у ее зама по правовым и кадровым вопросам Ирины Шириковой заработок еще больше - 89 878 рублей. Еще больше получает упомянутый выше Сергей Шабанов).

Отметим, что зарплата Игоря Ефремова - самая большая среди зарплат главврачей районных ЦРБ Вологодской области. За ним по уровню заработка следуют главврач Вологодской ЦРБ Валерий Вопилов (92 244 рубля) и главврач Великоустюгской ЦРБ Андрей Глухих (87 266 рублей).

В среднем зарплаты главных врачей районных больниц в Вологодской области составляют 60-70 тысяч рублей. Меньше всех получает главврач Междуречеснкой ЦРБ Ольга Воротилова - 57 960 рублей.

Зарплата заместителя глалврача по экономическим вопросам Вологодского областного онкодиспансера Анфисы Ерониной больше, чем у руководителя учреждения - 86 124 рубля (у главрача Андрея Ежова - 85 177 рублей). Примерно столько же получает главврач Вологодской городской больницы № 1 Павел Шепринский - 88 762 рубля. Заработок его коллеги из городской больницы № 2 в Вологде Алексея Плотникова - 86 265 рублей.

Зарплата главврачей городских поликлиник в Вологде и Череповце составляет от 42 тысяч рублей до 104 тысяч рублей (см. ниже).

Зарплаты главврачей поликлиник в Вологде:

Александр Котов, Вологодская городская поликлиника №1 - 86 931

Александр Кудряков, Вологодская городская поликлиника №2 - 67 497

Николай Соколов, Вологодская городская поликлиника №3 - 72 034

Олег Степанец, Вологодская городская поликлиника №4 - 73 991

Михаил Бритвин, Вологодская городская поликлиника №5 - 54 582

Александр Луговин, Вологодская детская городская поликлиника №1 - 71 743

Любовь Масленникова, Вологодская детская городская поликлиника №3 - 54 699

Галина Журкелис, Вологодская детская городская поликлиника №5 - 43 960

Зарплаты главврачей поликлиник в Череповце:

Алексей Винидиктов, Череповецкая городская поликлиника № 1 - 90 787

Людмила Лозова, Череповецкая городская поликлиника № 2 - 89 792

Павел Дмитриев, Череповецкая городская поликлиника № 7 - 104 068

Феликс Фарбер, Череповецкая детская городская поликлиника № 2 - 81 129

Светлана Егорова, Череповецкая детская городская поликлиника № 3 - 68 368

Павел Малышев, Череповецкая детская городская поликлиника № 4 - 53 730

Татьяна Косвина, Череповецкая детская городская поликлиника № 5 - 42 750

В стоматологии самая большая зарплата у главврача Череповецкой стоматологической поликлиники № 2 Елены Лепилиной - 97 154 рубля (у ее коллеги из стоматологической поликлиники № 1 Ирины Зайцевой - 75 350 рублей), а самая маленькая - у главрача Череповецкой детской стоматологической поликлиники Елены Аншуковой - 44 521 рубль.

Напомним, в Вологде все стоматологические поликлиники юридически были объединены в одну, ее возглавляет Анна Щапина. Ее зарплата - 57 372 рубля. То есть руководство стоматологическими клиниками в Череповце обходится бюджету в среднем в 217 тысяч рублей в месяц, а в Вологде - в 57 тысяч рублей.

Самая низкая заработная плата среди руководителей учреждений здравоохранения области оказалась у руководителя Вологодского областного Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств. Юрий Гаммермайстер получает всего 34 103 рубля.

В среднем зарплаты главврачей, их заместителей и главных бухгалтеров медучреждений Вологодской области составляют от 50 до 90 тысяч рублей (за некоторыми исключениями в меньшую или большую сторону).

Добавим, что бывший начальник департамента здравоохранения Вологодской области Михаил Дуганов сейчас возглавляет казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области «Централизованная бухгалтерия» и получает в среднем 84 704 рубля.

Зарплаты всех главрачей, их замов и главных бухгалтеров медицинских учреждений области можно посмотреть на сайте департамента здравоохранения.