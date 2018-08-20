В 32 школах Вологодской области необъективно оценили Всероссийские проверочные работы

На сайте Федерального института оценки качества образования опубликован список школ, в которых были выявлены признаки необъективности полученных результатов при проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году.

Из Вологодской области в этот список попали 32 школы: четыре из Никольского и три из Череповецкого районов, по две из Кичменгско-Городецкого, Белозерского, Верховажского, Вологодского, Кирилловского районов и Череповца, а также по одной школе из Великоустюгского, Вожегодского,Тотемского, Вытегорского, Вашкинского, Бабаевского Бабушкинского, Грязовецкого, Сокольского, Сямженского,Тарногского, Харовского районов и Вологды. В Череповце это школы №№ 4 и 18, в Вологде - школа № 11.

Как правило, результаты ВПР в таких школах завышены.

«При анализе ВПР были отмечены школы, в которых результат выполнения проверочных работ оказался заметно выше среднего результата по региону. При этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников данного образовательного учреждения. Анализировались и средние проценты выполнения каждого задания в ВПР учениками: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями», - сообщается на сайте Рособрнадзора.

ВПР - это контрольные работы, они являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования.