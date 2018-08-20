В Вологде памятник архитектуры на Мира, 14 продают за 29 млн рублей

20.08.2018 [Общество]

Памятник архитектуры XIX века на Мира, 14 выставлен на продажу, торги пройдут 11 сентября. Начальная цена аукциона – 29 123 700 рублей. Этот дом известен вологжанам как магазин "Источник".

Условия приватизации дома на Мира, 14 были утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года. Один конкурс по продаже здания, назначенный на 10 августа, был признан несостоявшимся - на участие в нем подал заявление всего один покупатель.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому покупатель обязан будет выполнять требования охранного обязательства. Кроме охранных обязательств, условием конкурса также являются проведение работ по сохранению дома в соответствии с перечнем видов работ по сохранению дома и сроками проведения таких работ, которые утверждены приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Согласно перечню, в 2018-2019 годах новому собственнику необходимо будет разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, предусматривающую, в том числе, снос поздних пристроек. К слову, администрация города уже давно пытается продать пристройку к дому на Мира, 14 площадью 718,5 квадратных метров. Аукцион на продажу двух этажей пристройки и ее подвала появился осенью 2017 года. Изначально их продавали за 11 млн рублей, потом цена была снижена до 7,2 млн рублей. Последний аукцион прошел 31 июля и снова был признан несостоявшимся. Сама пристройка не является памятником архитектуры.

Что касается самого дома, то будущему собственнику необходимо будет до 1 января 2020 получить разрешение на проведение ремонтно-реставрационных работ и выполнить их в 2020 – 2021 годах.

Добавим, что в апреле были проданы акции магазина - ОАО "Источник". В акционе участвовали Зимин Ю.А., Басалаева Г.Е., Калабанов И.С., ООО «Вологодские земельные ресурсы» и ООО «Гринфилд» (ред. - еще три участника не явились). Победителем была признана Галина Басалаева, предложившая за акции 1 857 800 рублей (ред. - начальная цена была 2,263 млн рублей).

Тэги: памятники архитектуры

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