В Вологде на улице задержали молодого человека на украденном велосипеде

В Вологде задержали молодого человека, который ехал на укарденном велосипеде. Заметив патрульный автомобиль, велосипедист попытался скрыться, чем и привлек к себе внимание

17 августа экипаж группы задержания вневедомственной охраны в районе улицы Открытой в Заречье обратил внимание на мужчину, который передвигался на велосипеде. Заметив патрульный автомобиль, тот попытался скрыться, но был остановлен бойцами группы задержания.

Сотрудники Росгвардии установили, что велосипед с марта этого года находится в розыске и ранее по факту хищения возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража). 22-летний вологжанин был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.