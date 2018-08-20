Большой Смердяч из Вологодской области вошел в ТОП-10 населенных пунктов со смешными названиями

Деревня Большой Смердяч в Кадуйском районе заняла 4 место в списке российских населенных пунктов с веселыми названиями. Рейтинг составил сайт для путешественников tutu.ru на основе голосования участников своей группы ВКонтакте.

Примечательно, что недалеко от Большого Смердяча находится деревня Малый Смердяч. Несмотря на название, сейчас Большой Смердяч – это очень маленькая деревня. Последние данные о переписи населения из Википедии свидетельствуют о том, что в 2002 году там проживали всего 20 человек.

Добавим, что первое место в рейтинге заняла деревня Чуваки Пермского края, второе – Мошонки в Калужской области (ред. - весь ТОП-10 см. в галерее под новостью).