В Тотемской районной больнице умерла новорожденная девочка

В Тотемской ЦРБ в июне умер новорожденный ребенок. О происшествии Newsvo на условиях анонимности сообщила мать девочки.

«Врач, который принимал роды, сейчас там не работает. Возможно, работает уже где-то в другом месте. Не исключаю, что в Вологде или области. Ребенок родился здоровый, но умер от асфиксии. Все, кто знают, что это такое, поймут. Информация о том, что ребенок был абсолютно здоровый, подтверждена врачом. Речь идет сейчас о 109, 293 статьях УК РФ, информация подтверждена прокуратурой. Идет расследование», - написала женщина.

Сейчас по заявлению матери ведется доследственная проверка. Об этом нам сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.

Однако данные о причине смерти, полученные от женщины, там не подтверждают. По оперативной информации следственного управления, ребенок умер не от асфиксии, а от внутриутробной инфекции.