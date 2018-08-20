Вологодская область заняла 12 место по объемам производства молока в России

Вологодская область заняла 12-ю строчку в рейтинге регионов РФ по производству молока за семь месяцев 2018 года. Рейтинг опубликовало издание The DairyNews. При его составлении специалисты анализировали количество сырого молока, произведенного на сельхозпредприятиях страны с января по июль, и сравнивали с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период в нашей области произведено 291 тысяча тонн молока, что больше аналогичного периода 2017 года на 5%, сообщает пресс-служба губернатора.

- По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в первом полугодии 2018 года на территории страны произведено на 1,6% больше молока, чем в прошлом году. На Вологодчине прирост валового производства еще более ощутим – мы в последние годы ежегодно увеличиваем валовой надой на 4-5%, причем практически всё молоко - высшего качества. Средняя продуктивность вологодских коров за 2017 год составила 6916 кг, наблюдается тенденция к ее дальнейшему росту, тогда как в среднем по стране этот показатель был намного скромнее – 4302 кг. Помимо этого, поголовье крупного рогатого скота на территории региона хоть и небольшими темпами, но увеличивается. За год у нас зафиксирован рост на 1%, а общероссийское стадо за этот же период времени уменьшилось на полтора процента, - прокомментировал заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

Первую строчку в списке занял Татарстан (647,2 тысячи тонн), вторую - Краснодарский край (566,2 тысяч тонн), третью - Удмуртия (396,3 тысячи тонн).

Всего за семь месяцев сельхозтоваропроизводители России произвели 9,6 млн тонн сырого молока.