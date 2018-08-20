Мобильные приложения для путешественников

Путешествовать проще простого, когда под рукой есть смартфон с полезными приложениями на все случаи жизни. Главное – не забыть подключить нужную интернет-опцию (к примеру, «Роуминг, гудбай» от «МегаФона», которая делает «домашними» цены на связь за границей). Расскажем о десяти полезных приложениях для тех, кто отправляется в другие страны.

1. Packpoint (3+) – это приложение помогает составить список вещей, которые нужно взять с собой в дорогу. Сервис сам предлагает путешественнику оптимальный набор в зависимости от типа отдыха и его продолжительности. Пользователю остается скорректировать список в соответствии со своими потребностями и не забыть вовремя положить вещи в чемодан или рюкзак (Android и iOs).

2. Sygic Travel (3+) – удобный сервис для планирования путешествий. Вы можете задать места, куда отправляетесь, и даты поездки, а приложение предложит оптимальный маршрут, подскажет, какие достопримечательности стоит посетить, где поесть и остановиться на ночлег (Android и iOs).

3. Couchsurfing Travel App (12+) – незаменимая вещь для любителей максимально бюджетного отдыха. Этот сервис позволяет искать места, где можно остановиться на ночь бесплатно. Свои предложения здесь размещают те, кто любят общаться с путешественниками, слушать интересные истории из жизни иностранцев и просто помогать другим людям (Android и iOs).

4. HERE WeGo (3+) – приложение для пешей или автомобильной навигации по самым популярным городам мира с большим количеством дополнительной справочной информации. Удобно для тех, кто предпочитает самостоятельно составлять маршруты вместо участия в коммерческих экскурсиях (Android).

5. AroundMe (3+) – это приложение позволяет найти все общественные заведения, которые находятся в непосредственной близости от вас. Объекты разделены на категории (банки, рестораны, больницы и т.д.). С этим приложением не нужно будет на ломаном английском пытаться узнать у прохожих, как пройти до библиотеки. Вся справочная информация – под рукой (Android и iOs).

6. Google Translate (3+) – незаменимый помощник в случае, если вы отправляетесь в страну, языком которой не владеете. Это переводчик, умеющий распознавать не только текст, который вы вводите при помощи клавиатуры, но и живую речь или надписи вокруг вас – будь то афиша, название магазина или меню в ресторане. Для этого достаточно воспользоваться диктофоном или камерой смартфона (Android и iOs).

7. XE Currency (3+) – удобное приложение для конвертации валют. Учитывает актуальные курсы, график обновления данных можно настроить самостоятельно. Поддерживает практически все мировые валюты (Android и iOs).

8. Moovit (3+) – уникальное в своем роде приложение, которое позволяет ориентироваться во всем многообразии общественного транспорта страны пребывания (автобусы, трамваи, метро, поезда). На основе данных, полученных в режиме реального времени, предлагает оптимальный маршрут с использованием местного транспорта, с учетом пробок и количества машин, отправленных в рейс (Android и iOs).

9. TripWhistle SOS (4+) – приложение, которым лучше никогда не пользоваться, но обязательно на всякий случай держать под рукой. С его помощью можно нажатием одной кнопки вызвать нужную экстренную службу (скорая, полиция, пожарные), в какой бы стране вы ни находились. Информация о вашем местоположении при этом автоматически передается диспетчерам за счет доступа к адресу и координатам GPS (iOs).

10. Where is Public Toilet (3+) и Public Toilets (4+) – название приложений говорит само за себя. Наверное, каждый путешественник хотя бы раз попадал в ситуацию, когда зов природы заставал его в самый неподходящий момент, а ни одной из известных сетей фастфуда рядом не было. Эти приложения позволят избежать неприятных моментов и подскажут, где найти ближайшие уборные (Android и iOs).

Чтобы в путешествиях всегда оставаться на связи и вовремя обновлять данные приложений, не забудьте перед поездкой подключить опцию для звонков и мобильного интернета за границей. В этом году компания «МегаФон» запустила специальную опцию «Роуминг, гудбай!»: за 299 рублей в сутки абоненты могут пользоваться всеми привычными мобильными услугами по домашним расценкам. Опция действует в 40 странах мира. Подробности можно узнать во всех салонах связи «МегаФона» или на сайте оператора.