Центр допобразования «Единство» переехал в центр Вологды

20.08.2018 [Общество]

Детско-юношеский центр "Единство" с нового учебного года будет работать в здании на улице Орлова, 1 в Вологде. Сейчас там заканчивается ремонт. По преварительным данным, он откроется в середине сентября. Ранее учреждение располагалась на Гагарина, 46.

В центре проходят занятия по математике, программированию, географии, литературе, русскому языку и другим предметам, в том числе подготовка к олимпиадам. Поскольку в здании на Орлова больше площадь помещений, этот список расширится. Как нам рассказали в администрации Вологды, в центре также появятся группы английского языка, 3D-моделирования, робототехники, а в перспективе - радиоэлектроники.

Кроме того, увеличение площади позволит проводить олимпиады для большего количества участников.  

 

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