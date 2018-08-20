В Череповецком районе досрочно сложила полномочия депутат-единоросс, скрывшая доходы

20.08.2018 [Политика]

В поселке Тоншалово Череповецкого района досрочно прекращены полномочия депутата, нарушившую законодательство о противодействии коррупции.

- Прокуратура Череповецкого района при очередной проверке, установила, что один из депутатов Совета Тоншаловского сельского поселения не предоставил в установленный срок сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год на себя, супругу и несовершеннолетних детей, - сообщает областная прокуратура.

По данным Newsvo, речь идет о гендиректоре ООО "Трасса35.Ру" Ольге Бахваловой. Она была избрана депутатом Тоншаловского сельского поселения от "Единой России" в сентябре 2017 года.

«В целях устранения нарушений закона прокурором Череповецкого района председателю Совета Тоншаловского сельского поселения внесено представление, в котором поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. По результатам рассмотрения представления решением представительного органа поселения полномочия депутата, допустившего нарушения закона, досрочно прекращены», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Заявление о снятии с себя полномочий женщина подала сама.

Тэги: депутаты, Единая Россия

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