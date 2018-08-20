Аукцион по ремонту ливневки на улице Предтеченской в Вологде перенесли на 7 сентября

20.08.2018 [Общество]

Проведение аукциона по ремонту ливневки на улице Предтеченской перенесли на 7 сентября. Соответствующее извещение появилось на сайте госзакупок.

Напомним, что на ремонт 200 метров ливневой канализации на улице Предтеченской МУП «Вологдагорводоканал» планирует потратить более 7 миллионов рублей. Аукцион на «выполнение работ по объекту: «Реконструкция ливневой канализации по ул. Предтеченской от ул. Козленской до ул. Герцена» должен был состояться 16 августа. 

Однако 17 августа в документацию были внесены изменения. Сообщается, что победитель конкурса будет определен 7 сентября

Тэги: ливневка

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