В Чагодощенском районе возбуждено пять уголовных дел из-за незаконного получения соцвыплат

В Чагодощенском районе по материалам прокурорских проверок возбуждено пять уголовных дел по фактам незаконного получения социальных выплат. Эти деньги жители получали в местном отделе Пенсионного фонда РФ.

По данным областной прокуратуры, одна из женщин незаконно получала страховую пенсию по случаю потери кормильца и федеральную социальную доплату к указанной пенсии как лицо, осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 14 лет. При этом ранее она была лишена родительских прав, но скрыла этот факт, продолжив получать деньги.

Несколько жителей незаконно получали компенсацию за уход за нетрудоспособным гражданином после того, как устроились на работу. По закону, такие выплаты положены лишь неработающим, а жители должны были в течение пяти дней уведомить пенсионный фонд о том, что они вышли на работу.

Общая сумма незаконно полученных выплат превысила 55 тысяч рублей.