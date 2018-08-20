В Череповце директора фирмы оштрафовали за гибель работника, провалившегося в люк вагона

В Череповце директор одного из предприятий отделался штрафом за гибель работника. ЧП случилось в апреле этого года на одном из предприятий Череповца по производству удобрений.

Работники осматривали вагоны перед погрузкой, которые стояли на железнодорожных путях. Один из них не заметил открытый люк на крыше вагона, провалился туда и погиб. Он упал с высоты более 3 метров.

При следственной проверке был сделан вывод о том, что в случившемся виноват один из директоров общества с ограниченной ответственностью, которое по договору с АО «ФосАгро-Череповец» выполняло работы по погрузке продукции в цехе, расположенном на Северном шоссе в Череповце.

На начальника завели уголовное дело за нарушение требований охраны труда.