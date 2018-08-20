В Череповце директора фирмы оштрафовали за гибель работника, провалившегося в люк вагона

20.08.2018 [Происшествия]

В Череповце директор одного из предприятий отделался штрафом за гибель работника. ЧП случилось в апреле этого года на одном из предприятий Череповца по производству удобрений.

Работники осматривали вагоны перед погрузкой, которые стояли на железнодорожных путях. Один из них не заметил открытый люк на крыше вагона, провалился туда и погиб. Он упал с высоты более 3 метров.

При следственной проверке был сделан вывод о том, что в случившемся виноват один из директоров общества с ограниченной ответственностью, которое по договору с АО «ФосАгро-Череповец» выполняло работы по погрузке продукции в цехе, расположенном на Северном шоссе в Череповце.

На начальника завели уголовное дело за нарушение требований охраны труда.

«Будучи ответственным лицом за соблюдение техники безопасности, он не обеспечил безопасного осмотра вагонов с неогражденными люками, с использованием средств защиты и привлечением к открытию люка двух работников.В ходе предварительного следствия подозреваемый принял меры к заглаживанию причиненного вреда, выплатив родственникам погибшего денежную компенсацию», - сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: приговор, охрана труда, Фосагро

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде ребенок разбился насмерть, выпав из окна 9 этажа
В Вологде четвертый день ищут 15-летнюю девушку
Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна
Исторический дом на Чернышевского, 2 в Вологде купила врач областной клинической больницы
В Кадуе погиб 16-летний подросток: ему перерубило ногу при покосе травы
После жалоб вологжан на Октябрьском мосту решили ввести одностороннее движение
В Череповце пенсионерка упала с пятого этажа и погибла
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту избиения 6-летнего мальчика
Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов
В Великоустюгском районе утонул 17-летний подросток
17.08.2018 [Общество]

Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов

3322
3
16.08.2018 [Общество]

С 1 сентября в Вологде будет действовать единый школьный проездной на все автобусы и троллейбус

1431
3
16.08.2018 [Происшествия]

Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна

10579
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде на улице задержали молодого человека на украденном велосипеде
Большой Смердяч из Вологодской области вошел в ТОП-10 населенных пунктов со смешными названиями
В Тотемской районной больнице умерла новорожденная девочка
Вологодская область заняла 12 место по объемам производства молока в России
Мобильные приложения для путешественников
Центр допобразования «Единство» переехал в центр Вологды
В Череповецком районе досрочно сложила полномочия депутат-единоросс, скрывшая доходы
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

3866
0
18.08.2018 [БлогоVO]

Контрольная закупка

1909
0
19.08.2018 [Обзор Прессы]

Гражданский протест: что нужно знать организаторам и участникам публичных акций

372
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика