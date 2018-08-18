На Октябрьском мосту в Вологде снова возобновили реверсивное движение

На Октябрьском мосту, который сейчас ремонтируют, третий раз поменяли схему движения. Накануне вечером там снова возобновили реверсивное движение.

Напомним, реверсивное движение было организовано вечером 15 августа. Однако вологжане стали жаловаться на постоянные "пробки", после чего в пробном режиме с 16 августа на мосту ввели одностороннее движение. По свободной полосе проезжали машины из центра в Заречье, а во встречном направлении – только общественный транспорт и машины оперативных служб. Остальные машины инспекторы направляли через мост 800-летия, замеряя его дополнительную пропускную способность.

- К сожалению, эта схема себя не оправдала и принесла неудобства вологжанам. Вечером 17 августа мы скорректировали организацию движения и включили реверсивный светофор, обеспечив поочередное движение в обоих направлениях. Трижды в день, в часы пик – утром с 7.00 до 9.00, днем с 12.00 до 14.00 и вечером с 16.30 до 19.00 – регулировать поток машин в ручном режиме будут сотрудники Госавтоинспекции. Также будет увеличено количество регулировщиков, которые входят в подчинение подрядной организации. Все это позволит оперативно решать ситуацию заторов независимо от работы светофора. Это окончательный режим работы, который будет действовать на протяжении ремонта моста. Важно строго соблюдать требования регулировщиков, и мы еще раз просим – без особой необходимости в центральную часть города не стоит ехать на личном автомобиле, лучше воспользоваться общественным транспортом, – пояснил командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Вологде Сергей Лебедев.

В ночное время, с 20.00 до 7.00 регулировать движение будет реверсивный светофор. Электронный регулировщик сейчас запрограммирован на три фазы. Утренняя предполагает больший отрезок времени для проезда автомобилей из центра в Заречье. Днем предусмотрено одинаковое время для обоих направлений движения. Вечером светофор будет гореть зеленым дольше для транспорта, который движется из Заречья в сторону центра.

Также с 20 августа будет закрыт въезд для грузового транспорта. Соответствующие знаки появятся в границах улиц Ленинградская, проспект Победы, Мира, Карла Маркса.

Для пешеходов перекрыт проход по правой части моста, ближе к спорткомплексу «Труд», где сейчас ведутся ремонтные работы.

- На время ремонта Октябрьского моста, к сожалению, транспортной проблемы не избежать. Вологжанам нужно отнестись с пониманием к тому, что движение ограничено, – прокомментировал и. о. начальника департамента городского хозяйства Павел Блинов.

Павел Блинов.

Жители считают, чтобы избежать проблемы с "пробками" на время ремонта, нужно было установить понтонный мост.

Как сообщает администрация Вологды, после завершения ремонта улицу Чернышевского можно будет переходить под мостом: