Перекресток Герцена-Предтеченская в Вологде в выходные будет закрыт для автобусов и автомобилей

17.08.2018 [Общество]

17 августа в 23.00 вводятся ограничения для транспорта на перекрестке Герцена – Предтеченская. Движение там будет закрыто до 6.00 20 августа, сообщает городская администрация.

Напомним, компания ТГК-2 ремонтирует сейчас магистральную теплотрассу на ул. Герцена,  в выходные там будут перекладывать инженерные сети.

- На этом участке будут соединять два трубопровода, из которых один тянут со стороны улицы Зосимовской, второй - со стороны улицы  Марии Ульяновой. Стыковать трубы будут именно на перекрестке, для этого и потребовалось ограничение движения транспорта на этом участке вдоль улицы Предтеченской, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

На период ограничения изменятся также маршруты движения общественного транспорта (см. схему движения в галерее под новостью).

Также автобусы не будут высаживать и забирать пассажиров на остановке «Золотой ключик» (бывшая Галкинская). Остановочный пункт «Мира» временно исключат из маршрутов №№ 36, 27, 9 .

Работы по ремонту магистрального трубопровода обещают полностью завершить до 31 августа. Проезд по улице Герцена для всех видов транспорта откроется к 1 сентября.

Тэги: ЖКХ

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