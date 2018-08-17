Новый собственник дома купца Назарова в Вологде отказалась рассказать, для чего он куплен

17.08.2018 [Общество]

Врач-гастроэнтеролог Вологодской областной клинической больницы Камилла Абисалова, купившая исторический дом на Чернышевского, 2 в Вологде, отказалась сообщить Newsvo, для чего она его приобрела. По каким причинам новый собственник не хочет говорить о том, что будет в доме после реставрации, не известно.

Напомним, аукцион по продаже дома купца Назарова прошел 10 августа. Двухэтажный памятник культуры регионального значения был продан за 1 рубль, а прилегающий к нему земельный участок площадью порядка 300 кв. м - за 400 тысяч рублей.

Редактор Newsvo поинтересовалась у Камиллы Абисаловой о планах в отношении дома, спросив, когда его отреставрируют и что в нем планируется открыть. Однако врач отказалась отвечать на эти вопросы.

Как сообщала городская даминистрация, в 2018 году собственник обязан провести в доме комплекс противоаварийных ремонтных работ, затем разработать последующие этапы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия и провести реставрацию. По договору, работы должны быть завершены до конца 2021 года.

Добавим, что автор проекта реставрации дома на Чернышевского - Александр Юрманов. Этот проект был разработан еще до того, как здание было продано.

Дом купца Назарова – это памятник архитектуры регионального значения, построенный в начале XX века. Здание известно трехарочным балконом, где среди элементов декора использовались штурвалы. Это был последний дом со штурвалами в Вологде. Напомним, дом горел уже три раза - в 2016 году, когда он принадлежал муниципалитету. После пожаров там пропал ценный декор.

 

Тэги: исторические дома
Сюжет: уничтожение дома купца Назарова

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