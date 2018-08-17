Пострадавшая в ДТП в Череповецком районе 51-летняя женщина скончалась в больнице

В больнице скончалась 51-летняя водитель ВАЗа, пострадавшая в ДТП в Череповецком районе 14 августа.

Напомним, ДТП произошло на 120 км автодороги Вологда – Новая Ладога. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля "Фольксвагена" на прямом участке дороги не выдержал безопасную дистанцию движения и врезался в едущий впереди него "ВАЗ - 2107" под управлением 51-летней женщины. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Вчера вечером она умерла.

Кроме того, пострадала 23-летняя девушка, она также была госпитализирована.

Уголовное дело не возбуждено. Как нам пояснили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, на принятие решения о возбуждении уголовного дела дается от 3 до 10 дней.