На историческом доме на Чернышевского, 58 в Вологде снова начались незаконные работы

В Вологде продолжают уничтожать бывшую городскую амбулаторию на Чернышевского, 58. Это одна из немногих сохранившихся гражданских каменных построек XVIII века в городе. За ее сохранность градозащитники борются уже несколько лет, но власти не принимают никаких действенных мер по сохранению здания.

То, что работы незаконны, подтверждает недопустимая высота кладки стены.

- Из современного кирпича выкладывается стенка явно выше исторических параметров здания. Хотя охранный статус этого не позволяет. Это незаконно, - пишут активисты «Настоящей Вологды».

Напомним, в 2015 году муниципальное здание приобрело ЗАО "Агрофирма имени Павлова". Гендиректор фирмы - бывший депутат областного заксобрания, экс-глава администрации Никольского района Геннадий Горбунов. По словам градозащитников, он планировал построить там двухэтажное административное здание. Исторический дом начали разрушать:

Работы на здании в 2015 году. Фото: vk.com/realvologda

Полностью разрушить исторический дом тогда помешали градозащитники. Они обратились в Комитет по охране объектов культурного наследия, после чего дом был признан "объектом, обладающим признаками ОКН". Это значит, что его нельзя сносить, менять исторический облик и реконструировать без согласования с Комитетом.

Следующие два года работы не проводились. А в 2017 году его приобрел бизнесмен Игорь Смирнов, известный вологжанам по многочисленным нарушениям при работах на памятниках архитектуры.

В начале 2018 года выяснилось, что областная прокуратура в период, когда ее возглавлял Сергей Хлопушин, отменила приказ Комитета о выявлении амбулатории в качестве памятника. В апреле 2018 года строители из стран ближнего зарубежья начали долбить историческое здание молотками.

Когда градозащитники попытались с помощью полиции и Комитета по охране ОКН остановить работы, они узнали, что разрешения на строительство у Игоря Смирнова нет:

- Оно было выдано Евгением Шулеповым «Агрофирме им. Павлова» на 10 лет. У нас есть основания считать, что выдавать разрешения на такой срок противоречит закону. Кроме того, Игорь Смирнов не может пользоваться разрешением, выданным другой фирме, - пояснила координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова.

Август 2018 года. Фото: vk.com/realvologda

Весной 2018 года градозащитники снова подали в Комитет по охране ОКН заявление о признании амбулатории выявленным ОКН. 27 июля был принят соответствующий приказ. Он был направлен в том числе и собственнику дома Игорю Смирнову.

- Чем же ответил Смирнов? Как мы видим, тут же в августе активизировались уже незаконные работы. Никаких информационных щитов, никаких проектов реставрации. У нас есть уверенность, что никаких законных оснований продолжать деятельность у него нет, - пишут градозащитники.

Активисты направили в Комитет, полицию и прокуратуру заявления с требованием заставить бизнесмена прекратить незаконные работы и заняться сохранением, а не изменением здания, как того требует законодательство. Напомним, в мае вологжане уже обращались в полицию, но никаких мер принято не было.