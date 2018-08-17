Череповецкая "Северсталь" в контрольном матче уступила ярославскому "Локомотиву"

Череповецкая "Северсталь" продолжает подготовку к новому сезону КХЛ. Накануне в Ярославле череповчане встречались с местным "Локомотивом".

Выдержав первый натиск хозяев, "Северстали" удалось открыть счет в контратаке, отличились легионеры: Эштон Картер замкнул передачу из-за ворот Бойчака. "Локомотиву" удалось сравнять счет спустя 33 секунды, а в середине второго периода выйти вперед (2:1). На второй перерыв лидерами ушли череповецкие хоккеисты, благодаря голам Максим Рыбина и Максима Куляша.

Все решилось в третьей двадцатиминутке, когда оборона "Северстали" пропустила три года - итог 5:3 в пользу "Локомотива".

Как часто бывает в контрольных матчах, после игры, независимо от счета, игроки пробивают буллиты. Здесь сильнее были череповчане: единственный точный штрафной бросок на счету Юрия Трубачева.