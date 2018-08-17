Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов

Отсутствие электронного документооборота иногда оборачивается для жителей России абсудными ситуациями. Недавно жительнице Вологды пришлось вернуться домой из московского аэропорта, чтобы рассчитаться с долгом по налогам.

Оказалось, что просто погасить долг недостаточно – нужно взять бумажный оригинал постановления приставов о том, что сумма заплачена.

- Поскольку вологжанка не оплатила имущественный налог, за ней числилась задолженность около 15 тыс. руб. Напомним, что в октябре прошлого года законодатель внес поправки в отношении суммы долга, при которой возможно применение такой меры как ограничение выезда за пределы РФ. В настоящее время сумма задолженности, при которой судебный пристав-исполнитель вправе ограничить неплательщику выезд из страны, составляет 30 тыс. руб. Однако в случае неисполнения должником по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований, сотрудники службы имеют право вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности превышает 10 тыс. руб., - УФССП России по Вологодской области.

Поскольку два месяца, предоставленные вологжанке для погашения долга, уже истекли, судебный пристав ограничил женщине право выезда за границу. Когда женщина вместе с сыном приехала в аэропорт Москвы, ее не пропустил пограничный контроль.

Чтобы снять ограничение, ей пришлось вернуться в Вологду и погасить задолженность в отделе судебных приставов №2.

На вопрос Newsvo, почему нельзя было перевести деньги, например, с карты и не ездить в Вологду, в вологодском УФССП ответили, что в аэропорту нужно предъявить оригинал постановления о погашении долга – в бумажном виде.