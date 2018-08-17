Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов

17.08.2018 [Общество]

Отсутствие электронного документооборота иногда оборачивается для жителей России абсудными ситуациями. Недавно жительнице Вологды пришлось вернуться домой из московского аэропорта, чтобы рассчитаться с долгом по налогам.

Оказалось, что просто погасить долг недостаточно – нужно взять бумажный оригинал постановления приставов о том, что сумма заплачена.

- Поскольку вологжанка не оплатила имущественный налог, за ней числилась задолженность около 15 тыс. руб. Напомним, что в октябре прошлого года законодатель внес поправки в отношении суммы долга, при которой возможно применение такой меры как ограничение выезда за пределы РФ. В настоящее время сумма задолженности, при которой судебный пристав-исполнитель вправе ограничить неплательщику выезд из страны, составляет 30 тыс. руб. Однако в случае неисполнения должником по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований, сотрудники службы имеют право вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности превышает 10 тыс. руб., - УФССП России по Вологодской области.

Поскольку два месяца, предоставленные вологжанке для погашения долга, уже истекли, судебный пристав ограничил женщине право выезда за границу. Когда женщина вместе с сыном приехала в аэропорт Москвы, ее не пропустил пограничный контроль. 

Чтобы снять ограничение, ей пришлось вернуться в Вологду и погасить задолженность в отделе судебных приставов №2.

На вопрос Newsvo, почему нельзя было перевести деньги, например, с карты и не ездить в Вологду, в вологодском УФССП ответили, что в аэропорту нужно предъявить оригинал постановления о погашении долга – в бумажном виде.

Тэги: приставы, долги, абсурд

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде ребенок разбился насмерть, выпав из окна 9 этажа
В Вологде четвертый день ищут 15-летнюю девушку
Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна
Исторический дом на Чернышевского, 2 в Вологде купила врач областной клинической больницы
В Кадуе погиб 16-летний подросток: ему перерубило ногу при коске травы
В Вологде на детской площадке нашли убитого жителя Ярославля
После жалоб вологжан на Октябрьском мосту решили ввести одностороннее движение
В Череповце пенсионерка упала с пятого этажа и погибла
В Великоустюгском районе утонул 17-летний подросток
Мэр Вологды оценил восстановление работы ливневой канализации в 50 млн рублей
16.08.2018 [Общество]

После жалоб вологжан на Октябрьском мосту решили ввести одностороннее движение

5061
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Перекресток Герцена-Предтеченская в Вологде в выходные будет закрыт для автобусов и автомобилей
Новый собственник дома купца Назарова в Вологде отказалась рассказать, для чего он куплен
Пострадавшая в ДТП в Череповецком районе 51-летняя женщина скончалась в больнице
На историческом доме на Чернышевского, 58 в Вологде снова начались незаконные работы
Череповецкая "Северсталь" в контрольном матче уступила ярославскому "Локомотиву"
Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов
Череповчанин угнал служебный автомобиль своей девушки
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

3683
0
17.08.2018 [БлогоVO]

Всероссийское Общество Тупых рекомендует!

740
0
14.08.2018 [Обзор Прессы]

Странная реставрация в центре Вологды

2351
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика