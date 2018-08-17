Череповчанин угнал служебный автомобиль своей девушки

В Череповце мужчина угнал служебный автомобиль своей девушки. В полицию с заявлением о пропаже автомобиля «Ровер-200» обратился руководитель одной из частных фирм. Он рассказал, что автомобиль пропал, когда его взяла одна из сотрудниц, имеющая к нему доступ.

Девушка рассказала, что накануне поехала на машине к своему молодому человеку, а утром обнаружила, что автомобиля нет. Мужчина также исчез.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали угнавшего машину. Им оказался 32-летний череповчанин. Он рассказал, что когда девушка спала, забрал ключи из сумочки и угнал автомобиль.

Машину вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон"

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, подозреваемый в угоне был ранее судим за имущественные преступления. Своего автомобиля у него нет.