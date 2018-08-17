21 августа в Вологде пройдет фотовыставка "Сушка"

21 августа с 12:00 до 18:00 в Юношеском центре имени Владимира Тендрякова можно будет обменяться фотографями на выставке "Сушка".

Суть акции состоит в том, что любой желающий может с помощью бельевых прищепок повесить на веревки свои фотоработы, а в обмен забрать любые из уже висящих. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.

Фотографии можно приносить по адресу: ул. М. Ульяновой, д. 7, первый этаж. Вход свободный.