В Бабаево дачник нашел на грядке гранату времен ВОВ

В Бабаево в полицию обратился местный житель: он рассказал, что нашел предмет, похожий на боеприпас.

По адресу выехали специалисты, взрывотехник провел экспресс-анализ, который показал, что находка - граната Ф-1 с фрагментом запала Ковешникова. Боеприпасы данного образца использовались во время Великой Отечественной войны.