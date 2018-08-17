В Бабаево дачник нашел на грядке гранату времен ВОВ

17.08.2018 [Происшествия]
В Бабаево дачник нашел на грядке гранату времен ВОВ

В Бабаево в полицию обратился местный житель: он рассказал, что нашел предмет, похожий на боеприпас.

По адресу выехали специалисты, взрывотехник провел экспресс-анализ, который показал, что находка - граната Ф-1 с фрагментом запала Ковешникова. Боеприпасы данного образца использовались во время Великой Отечественной войны.

- После проверки был сделан вывод о том, что находка не является опасной для жизни и здоровья граждан. В полом корпусе снаряда взрывчатых веществ не обнаружено,- сообщает Управление Росгвардии по Вологодской области.

Тэги: гранаты
Фото Росгвардии

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