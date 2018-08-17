Череповчанин получил ожоги из-за короткого замыкания в электроматрасе

17.08.2018 [Происшествия]

В Череповце из-за короткого замыкания в электроматрасе мужчина получил множественные ожоги. Инцидент произошел сегодня ночью в четырехкомнатной квартире на 3 этаже пятиэтажного кирпичного  дома №25 на улице Пионерская.

Вызов поступил в 0:33. В 0:43 пожар полностью ликвидировали. Пострадал 66-летний хозяин квартиры.

- Когда загорелся матрас, мужчина не спал и находился в соседней комнате. Он схватил покрывало, накрыл им матрас и, в процессе тушения, получил ожоги верхних дыхательных путей, лица, верхних конечностей, левой нижней конечности 2 степени. От госпитализации отказался, но потом сам обратился в больницу,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Восемь жильцов были эвакуированы, спасено имущества на 1,5 млн рублей. В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты на площади 10 кв. метров и матрас. Как пояснили в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, электроматрас содержит электроэлементы, которые нагревают с целью прогрева мышечной массы.

Тэги: пожар

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