Череповчанин получил ожоги из-за короткого замыкания в электроматрасе

В Череповце из-за короткого замыкания в электроматрасе мужчина получил множественные ожоги. Инцидент произошел сегодня ночью в четырехкомнатной квартире на 3 этаже пятиэтажного кирпичного дома №25 на улице Пионерская.

Вызов поступил в 0:33. В 0:43 пожар полностью ликвидировали. Пострадал 66-летний хозяин квартиры.

- Когда загорелся матрас, мужчина не спал и находился в соседней комнате. Он схватил покрывало, накрыл им матрас и, в процессе тушения, получил ожоги верхних дыхательных путей, лица, верхних конечностей, левой нижней конечности 2 степени. От госпитализации отказался, но потом сам обратился в больницу,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Восемь жильцов были эвакуированы, спасено имущества на 1,5 млн рублей. В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты на площади 10 кв. метров и матрас. Как пояснили в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, электроматрас содержит электроэлементы, которые нагревают с целью прогрева мышечной массы.