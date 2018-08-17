Банк «Вологжанин» присоединился к сервису Google Pay

Теперь клиенты банка, держатели карт Mastercard, могут оплачивать покупки одним касанием с помощью смартфона Android. Чтобы использовать бесконтактную оплату, необходимо установить приложение Google Pay и привязать к нему банковскую карту. Для оплаты покупки нужно поднести телефон к POS-терминалу, который поддерживает бесконтактную оплату, при этом запускать приложение не требуется - нужно лишь разблокировать экран смартфона.

«Внедрение сервиса Google Pay – это долгожданный подарок нашим клиентам, поскольку большинство держателей карт банка «Вологжанин» используют смартфоны именно на базе Android, - комментирует Алексей Грибанов, руководитель отдела банковских карт банка «Вологжанин». – Благодаря сервису Google Pay наши клиенты могут оплачивать свои повседневные покупки еще проще и быстрее».

Google Pay - это мобильный кошелек, объединяющий в себе два разных платежных сервиса - Android Pay и Google Wallet для бесконтактных платежей с помощью смартфонов или смарт-часов на базе операционной системы Android. Узнать подробнее.