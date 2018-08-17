Банк «Вологжанин» присоединился к сервису Google Pay

17.08.2018 [Новости компаний]
Банк «Вологжанин» присоединился к сервису Google Pay

Теперь клиенты банка, держатели карт Mastercard, могут оплачивать покупки одним касанием с помощью смартфона Android. Чтобы использовать бесконтактную оплату, необходимо установить приложение Google Pay и привязать к нему банковскую карту. Для оплаты покупки нужно поднести телефон к POS-терминалу, который поддерживает бесконтактную оплату, при этом запускать приложение не требуется - нужно лишь разблокировать экран смартфона.

«Внедрение сервиса Google Pay – это долгожданный подарок нашим клиентам, поскольку большинство держателей карт банка «Вологжанин» используют смартфоны именно на базе Android, - комментирует Алексей Грибанов, руководитель отдела банковских карт банка «Вологжанин». – Благодаря сервису Google Pay наши клиенты могут оплачивать свои повседневные покупки еще проще и быстрее».

Google Pay - это мобильный кошелек, объединяющий в себе два разных платежных сервиса - Android Pay и Google Wallet для бесконтактных платежей с помощью смартфонов или смарт-часов на базе операционной системы Android. Узнать подробнее.

Тэги: Банк вологжанин

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде ребенок разбился насмерть, выпав из окна 9 этажа
В Вологде четвертый день ищут 15-летнюю девушку
Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна
Исторический дом на Чернышевского, 2 в Вологде купила врач областной клинической больницы
В Кадуе погиб 16-летний подросток: ему перерубило ногу при коске травы
В Вологде на детской площадке нашли убитого жителя Ярославля
Прокуратура обнаружила нарушения в работе Вологдастата
В Череповце пенсионерка упала с пятого этажа и погибла
После жалоб вологжан на Октябрьском мосту решили ввести одностороннее движение
В Великоустюгском районе утонул 17-летний подросток
16.08.2018 [Происшествия]

Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна

7709
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Банк «Вологжанин» присоединился к сервису Google Pay
25-летний житель Бабушкинского района незаконно вырубил 33 сосны
В Вологде открылась выставка предметов, сваляных из шерсти
Имущество «Стройиндустрии» выставят на торги 11 сентября
Пермский театр юного зрителя покажет в Вологде пять спектаклей
После жалоб вологжан на Октябрьском мосту решили ввести одностороннее движение
Бывшего директора ООО «Северный Дом» в Вологде отправили в колонию за мошенничество
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

3641
0
17.08.2018 [БлогоVO]

Впечатления о Дагестане

250
0
14.08.2018 [Обзор Прессы]

Странная реставрация в центре Вологды

2195
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика