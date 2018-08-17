25-летний житель Бабушкинского района незаконно вырубил 33 сосны
17.08.2018 [Происшествия]
В Бабушкинском районе задержали черных лесорубов.
В отделение полиции поступила информация о том, в окрестностях деревни Ковшево неизвестные незаконно заготавливают древесину. По пути к делянке участковый увидел большегруз УРАЛ с манипулятором и прицепом под управлением 36-летнего мужчины. Водитель пояснил, что его наняли для транспортировки древесины.
На месте рубки обнаружили 33 незаконно срубленные сосны. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 220 тысяч рублей.
Выяснилось, что незаконной рубкой леса занимался 25-летний житель села имени Бабушкина.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".
16.08.2018 [Происшествия]
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