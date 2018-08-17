25-летний житель Бабушкинского района незаконно вырубил 33 сосны

17.08.2018 [Происшествия]

В Бабушкинском районе задержали черных лесорубов.

В отделение полиции поступила информация о том, в окрестностях деревни Ковшево неизвестные незаконно заготавливают древесину. По пути к делянке участковый увидел большегруз УРАЛ с манипулятором и прицепом под управлением 36-летнего мужчины. Водитель пояснил, что его наняли для транспортировки древесины.

На месте рубки обнаружили 33 незаконно срубленные сосны. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 220 тысяч рублей.

Выяснилось, что незаконной рубкой леса занимался 25-летний житель села имени Бабушкина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

 

Тэги: черные лесорубы

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