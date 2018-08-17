Имущество «Стройиндустрии» выставят на торги 11 сентября

11 сентября имущество ООО «Стройиндустрия» будет выставлено на торги на электронной площадке «Межрегиональная электронная торговая система». О том, что именно будте продано, рассказали в правительстве Вологодской области.

Строительные материалы и техника

Как сообщает пресс-служба областного правительстве, у фирмы три объекта незавершенного строительства в Вологде. Это жилые дома с разной степенью готовности - на ул. Гагарина, 72, ул. Пугачева, 48 и ул. Пугачева, 50. Всего по проблемным домам с физическими лицами заключено более 300 договоров долевого участия. Пока в реестр обманутых дольщиков включены только 25 человек, вложивших средства в строительство дома на Гагарина.

- На торги будут выставлены 87 единиц техники. Среди них легковые машины различных марок и моделей - от ИЖа до Лексуса, а также специализированная и общестроительная техника. Подать заявку можно до 7 сентября. Кроме того, участникам торгов предложат товарно-материальные запасы предприятия - фундаментные блоки. Для незавершенных строительством домов «Стройиндустрии» блоки не потребуются, так как фундаменты домов уже смонтированы, - сообщают в областном правительстве.

С открытого аукциона также будет продан фундамент жилого дома по ул. Пугачева, 50.

Залоговое имущество

Кроме того, продадут залоговое имущество компании - производственные помещения на ул.Турундаевской, 37, четыре автомобиля и здания на ул.Козлёнской, 21. По закону 80% от вырученных на торгах средств достанутся банкам-залогодержателям.

- Из незаложенной готовой недвижимости в собственности ООО «Стройиндустрия» осталось нежилое помещение площадью 180 кв.м. в жилом доме на ул.Петрозаводской, 16. Оно уже выставлено на торги с начальной ценой около 5 млн рублей. Основное здание компании на ул. Козленской,10 было продано в собственность одного из банков в 2014 году и использовалось на правах аренды.

Предприятия

Следующим этапом станет продажа речного флота. Сообщается, что всего у «Стройиндустрии» 38 речных судов: 13 буксиров-толкачей, 16 барж грузоподъемностью 600 – 1000 тонн, гидроперегружатель, плавкран и др., их тоже планируют выставить на торги.

- Вырученные на торгах денежные средства от продажи незаложенного имущества будут направлены на погашение задолженности по заработной плате и начисленным на нее налогам и взносам. Только после погашения этой суммы недостроенные дома на ул. Гагарина и ул. Пугачева по закону можно будет передать для завершения строительства, - пояснили в областном правительстве.

Кроме того, к продаже готовятся имущественные комплексы предприятий, входивших в одну группу со «Стройиндустрией»: ООО «Стройпластик», ООО «Промхимпорт» и ОАО «Порт Сокол».

Напомним, 30 октября 2017 года ОАО «Порт Сокол» было признано банкротом. В отношении гендиректора ОАО было возбуждено уголовное дело за сокрытие от налогов доходов предприятия. Оно было прекращено «в связи с раскаянием подсудимого». Newsvo подробно писал об этом в ноябре 2017 года.

- ООО «Стройпластик» принадлежит действующее предприятие по производству бетонов, растворов и железобетонных изделий, в том числе бетонорастворный узел и несколько цехов, расположенных на ул. Турундаевской. ООО «Промхимпорт» - речной порт с причальными стенками, железнодорожным тупиком, грузоподъемными механизмами, складами различного назначениями, расположенными на ул. Турундаевской. ОАО «Порт Сокол» - речной порт с причальными стенками, СЛИПом и судостроительной базой, расположенные в Соколе. Указанные организации прямо не связаны с компанией-банкротом, однако, ввиду наличия перекрестных обязательств, часть денежных средств, поступивших от реализации их имущества, может быть направлена на погашение задолженности перед ООО «Стройндустрия», - сообщает пресс-служба областного правительства.

Бывшие работники «Стройиндустрии», ожидающие выплаты своих зарплат, считают, что имущество дочерних компаний фирмы продают с торгов за бесценок. В апреле Newsvo попытался разобраться в ситуации с продажей имущества строительной компании.